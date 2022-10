»Mala evroliga« na Opčinah

Za mednarodni košarkarski turnir No Borders Euro Cup 2022, ki bo v organizaciji AŠZ Jadran potekal od četrtka (prva tekma ob 15.00) do nedelje (finale ob 14.30), je že skoraj vse pripravljeno. Zadnje odprto vprašanje je prizorišče nedeljskih finalnih dvobojev, saj je velika želja organizatorjev, da bi tekme, ki bodo odločale o končni uvrstitvi, potekale v tržaški športni dvorani Allianz Dome. Pri Jadranu bodo (najbrž pozitiven) odgovor dobili že v teku jutrišnjega dne. Tekme bodo po spletu v živo predvajali na YouTube kanalu Teleantenna in na španski spletni televiziji basketcantera.tv.

Danes zjutraj je steklo prvo uradno dejanje zelo kakovostnega turnirja, in sicer tiskovna konferenca v dvorani Zadružne kraške banke Trst Gorica na Opčinah. Na turnirju, ki je namenjen starostni skupini U16, bo nastopalo osem klubov iz petih držav. Gre za klube,ki krojijo sam vrh evropske klubske košarke. Italijo bodo zastopali milanski Armani, rimska Stella Azzurra in Orange1 Bassano iz Veneta (slednji izstopata ravno na mladinski ravni), Španijo velikana Barcelona in Real Madrid, Nemčijo Bayern München, Srbijo beograjski Partizan, Slovenijo pa ljubljanska Cedevita Olimpija. V teh ekipah nastopajo bodoči zvezdniki evropske košarke, mlade talente pa z budnim očesom že spremljajo številni agenti, tudi iz ZDA. Svojo prisotnost na Opčinah (tekme bodo potekale v telovadnici Aldo Cova v Alpinski ulici) so že napovedali agenti iz kar sedmih franšiz iz severnoameriške lige NBA, kot je na današnji tiskovni konferenci razkril glavni pobudnik turnirja, Jadranov menedžer Boris Vitez.