Avstrijski smučarski zvezdnik Marcel Hirscher je nocoj na novinarski konferenci v Salzburgu po pričakovanjih oznanil težko pričakovano odločitev o koncu kariere. Zadnje osemletno obdobje v alpskem smučanju bi bilo možno označiti za Hirscherjevo ero. Zaporedoma je osvojil osem naslovov skupnega zmagovalca svetovnega pokala, kar je rekord sam po sebi.

Hirscher je kar za dva velika globusa prehitel slovito rojakinjo Annemarie Moser-Pröll, ki je nazadnje v svetovnem pokalu blestela leta 1979. Kar zatri velike kristale pa je prehitel prejšnjega rekorderja med moškimi MarcaGirardellija, ki je smučal za Luksemburg.

Ob osmih velikih kristalnih globusih ima v svojih vitrinah tudi ducat malih kristalnih globusov, šest za slalomski in šest za veleslalomski seštevek zadnjih sezon.

As belih strmin ima hkrati ima tudi dve zmagi z olimpijskih iger in sedem s svetovnih prvenstev, v slalomu, veleslalomu, kombinaciji in moštvenihtekmah.