Marco Legovich novi trener Allianza

Marco Legovich je novi trener kluba Allianz Pallacanestro Trieste. S tržaškim A-ligašem je še ne 30-letni Tržačan podpisal dveletno pogodbo za sezoni 2022/23 in 2023/24. Legovich (1992) bo na klopi zamenjal Franca Cianija, ki je tržaške košarkarje vodil v minuli sezoni, ki se je zaključila brez uvrstitve v končnico. Mladi tržaški trener je v tehnični štab kluba vstopil v sezoni 2015/16 in bil pet sezon drugi pomočnik glavnega trenerja. V sezonah 2019/20 (ob Dalmassonu) in 2021/22 (ob Cianiju) je imel vlogo prvega pomočnika. Aprila je bil imenovan tudi za pomočnika selektorja italijanske reprezentance U20 Alessandra Magra.

»Šlo je za drzno a povsem naravno potezo, saj je Marco Legovich produkt tržaške košarke. V zadnjih letih smo mu dali čas za rast in razvoj njegovih idej. Delamo na tem, da bo ob sebi imel izkušene sodelavce, s katerimi bo lahko na optimalni način udejanil svojo inovativnost in svojo vizijo igre« je dejal predsednik kluba Mario Ghiacci. »Marco je čist primer vztrajnosti in ambicioznosti. Verjamem, da bo imel podporo domačih navijačev, ki so ga vi zadnjih letih videli rasti ob boku Dalmassona in Cianija,« je še dodal. »Zelo vesel sem, da mi je bila dana ta priložnost. Z velikim entuziazmom se bom lotil tega izziva. Šlo je za vlak, ki ga je treba v hipu ujeti. Biti glavni trener kluba Pallacanestro Trieste, na katerega sem kot Tržačan globoko navezan, je zame velika odgovornost, a tudi velik ponos,« je povedal Legovich, ki bo 15. septembra dopolnil 30 let. »V tej avanturi se bom posluževal vsega znanja, ki sem ga pridobil, odkar sem daljnega avgusta 2015 postal pomočnik. S klubom že sestavljamo ekipo in tehnični štab za prihodnjo sezono. Komaj čakam, da se začnejo priprave,« je še pristavil.

Vodstvo kluba Allianz Pallacanestro Trieste bo novega trenerja Marca Legovicha uradno predstavila v ponedeljek ob 17. uri v prostorih dvorane Allianz Dome.