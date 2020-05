Martin Maver na klopi Zaleta

Martin Maver bo na klopi Zaletove članske ekipe nadomestil dosedanjega trenerja Edija Bosicha. Pričakovano odločitev so sporočili nosilci projekta ženske odbojke, in sicer predsedniki Kontovela, Sloge in Sokola. Maver je v zadnjih treh sezonah vodil skupino mladih in perspektivnih odbojkaric, s katerimi je ustvaril homogeno in uspešno skupino. Novi trener Zaleta bo lahko še dodatno prispeval k pomladitvi članske ekipe, saj bo C-ligaška postava v prihodnji sezoni zmes sedanjih igralk (v kratkem bodo stekli pogovori z njimi) in mladih odbojkaric, ki so v letošnji sezoni nastopale v prvenstvu U18 in 1.divizije. To bo enotna delovna skupina, ki bo nastopala v prvenstvu C lige in mladinskem U19. Maver bo imeli ob sebi še pomožnega trenerja, ki mu bo pomagal pri vodenju obeh zahtevnih prvenstev.