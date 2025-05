Martin Pučnik deželni prvak in z normo za DP

Konec tedna se je v Palmanovi zaključilo deželno prvenstvo v atletski disciplini šesteroboju. Martin Pučnik (letnik 2010), atlet Bora Atletike, ki deluje v sklopu športnega združenja Bor, je v starostni skupini kadetov osvojil zlato kolajno in se okitil z deželnim naslovom. Zbral je 4515 točk in si tako izboril tudi nastop na poletnem mladinskem državnem prvenstvu. Pučnik je slavil zmago pred dvema vrstnikoma društva Azzanese, Emanuelejem Mozzonom (3657 točk) in Elio Favotom (3195). V starostni skupini kadetov sta tekmovala še dva Borova Adrijan Ricciato (letnik 2011) in Kristofer Petric (2010). Ricciato se je s 1923 točkami uvrstil na 13. mesto. Petric pa je zbral 1362 točk in je bil na skupni lestvici šesteroboja devetnajsti.

V starostni skupini kadetinj je v peteroboju tekmovala borovka Saša Sedmak (2011), ki se je na skupni lestvici uvrstila na 15. mesto (1937 osvojenih točk). Zmagala je Vanessa Hosnar, članica kluba Libertas iz Tolmeča, ki je zbrala 4171 točk.

V šesteroboju so pri kadetih tekmovali v šestih disciplinah: tek na 100 metrov, skok v višino, met kopja, skok v daljino, met diska in tek na 1000 metrov.

Martin Pučnik je bil najboljši kar v štirih od skupno šestih disciplin. Zmagal je v metu kopja in diska ter v teku na 10 metrov in skoku v daljino. Na daljši razdalji, teku na 1000 metrov, je bil drugi (2:53,01), v skoku v višino pa se je moral zadovoljiti s tretjim mestom. Adrijan Ricciato se je med najboljših deset uvrstil v teku na 100 m, skoku v višino in metu kopja. Petric pa je bil najboljši v metu diska (10. mesto).

V ženski konkurenci so v peteroboju atletinje tekmovale v teku na 600 m, 80 m, skoku v višino ter daljino in v metu kopja. Saša Sedmak je najboljšo uvrstitev (10.) dosegla v metu kopja.