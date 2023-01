Martina Navratilova zbolela za raka grla in dojke

Nekdanja prva teniška igralka sveta s češkim in ameriškim potnim listom Martina Navratilova je zbolela za rakom grla in dojke. Šestinšestdesetletnica, zmagovalka 18 turnirjev za grand slam, se je leta 2010 že zdravila zaradi raka dojke, ki je bil takrat še v zgodnji fazi. Gre za dvojni udarec, ki je resen, vendar še vedno popravljiv ter upa na ugoden razplet, je povedala in poudarila, da se bo borila vsemi močmi.

Navratilova zaradi zdravljenja ne bo odpotovala v Avstralijo na prvi grand slam sezone, kjer bi sicer delala kot televizijska voditeljica.

Njen zastopnik je izjavi za javnost dejal: »Martini Navratilovi so diagnosticirali raka na grlu v prvem stadiju. Napoved je dobra in Navratilova bo zdravljenje začela ta mesec.«