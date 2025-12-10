Martina Sosič druga na mladinskem EP v počepu

Dvigalka uteži Martina Sosič se je s še enega velikega tekmovanja vrnila s kolajno okrog vratu. Na mladinskem evropskem prvenstvu v powerliftingu, ki je konec tedna potekalo v Druskininkaiu v Litvi, je osvojila 2. mesto v počepu, v skupnem seštevku pa je bila četrta v kategoriji nad 84 kilogrami.

»Takoj po tekmi sem bila razočarana, ker sem ciljala na stopničke, a objektivno ni bilo možnosti za to. Tretjeuvrščena je bila boljša,« je včeraj priznala 22-letna Repenka. Zmagala je Čehinja Tereza Brezkova, druga je bila Nemka Helya Fathi, tretja pa Belgijka Fatima Elouafi. Martina, ki tekmuje za Slovenijo, se je kot rečeno uvrstila na 4. mesto.

Rekord v počepu

Najbolj se je izkazala v počepu, kjer je dvignila 215 kilogramov in tako dosegla tudi nov slovenski mladinski in članski rekord. V potisku s prsi je dvignila 97,5 kilogramov, v mrtvem dvigu pa 192,5 kilogramov. Ravno v tej zadnji disciplini se ji je ponesrečil zadnji dvig, ko ji je pri dvigu 202,5 kg v zadnjem trenutku palica zdrsnila iz roke in tako dvig ni bil veljaven. S tem bi dosegla še en državni rekord, v skupnem seštevku pa bi se vseeno uvrstila na 4. mesto. Skupno je Martina Sosič v vseh treh disciplinah dvignila 505 kilogramov.

Vprihodnji sezoni bo lahko še zadnjič nastopila v mladinski kategoriji. Tega nastopa pa se že izjemno veseli, saj bo evropsko mladinsko prvenstvo čez natanko eno leto potekalo v Kranjski Gori.