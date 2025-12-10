Drevi koncert v Barkovljah, sledita Bazovica in Gropada

Bila je luč, bila je pesem je koncert v sklopu zborovske revije Nativitas, ki ga prireja SKD Barkovlje v sodelovanju z ZSKD in USCI FJK. Koncert bo v cerkvi sv. Jerneja v Barkovljah drevi ob 20. uri. Nastopajo ŽVS Adrija - Barkovlje (dir. Tina Renar), MePZ Barkovlje (dir. Aleksandra Pertot), Glasbena Kambrca (dir. Marilena Lo Pinto), ŽVS Jezero–Doberdob (dir. Dario Bertinazzi) ter Amalija Fonda (rog), Elia Guštin (flavta), Simon Kravos in Izak Ban (klavir) in David Lenisa (orgle).
Koncerti revije Nativitas se bodo nadaljevali v Bazovici in Gropadi. Vsi v en glas je koncert, ki ga prireja SKD Lipa v sodelovanju z ZSKD, USCI FJK, župnijo, OŠ Trubar – Kajuh, OV Ubald Vrabec in Združenjem staršev OŠ Trubar – Kajuh. Koncert bo v četrtek, 18. decembra, ob 19. uri v cerkvi Sv. Marije Magdalene v Bazovici. Nastopajo zbor OŠ Trubar - Kajuh, zborček OV Ubald Vrabec in MePZ Lipa. Izkupiček bo namenjen združenju Rdeči noski bolnišnice Burlo. Pa še koncert Božič v Gropadi, ki ga prireja KD Anakrousis v sodelovanju z ZSKD in USCI FJK. V prostorih Gospodarske zadruge bodo v petek, 19. decembra, ob 20. uri nastopili Klapa Skala (dir. Lora Pavletić), Anakrousis Young (dir. Tina Renar), Anakrousis Project in Ženska klapa Skala (dir. Petra Grace Zoppolato