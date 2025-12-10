Desna sredina je prestavila razpravo o sredstvih za žičnico

Večinska desnosredinska koalicija je v zadnjem trenutku naredila korak nazaj pri postopku za zagotovitev občinskih sredstev za kabinsko žičnico. Na včerajšnji seji so presenetljivo umaknili oziroma prestavili obravnavo predloga sklepa spremembe proračuna, s katero bi v občinskem proračunu »rezervirali« denar za žičnico. V pričakovanju zagotovil iz Rima bi predlagatelj sklepa, pristojni za finance v mestni vladi Everest Bertoli, zamrznil 30 milijonov evrov iz občinske blagajne, in na ta način blokiral druge naložbe. In prav ta namera je v zadnjih dneh dvignila nemalo prahu. Tudi v krogih desne sredine, ki v tem mandatu še ni potrebovala tolikšnega krpanja kot v tem trenutku. In prav v iskanju časa, da bi zakrpali nesoglasja, je na včerajšnji seji predsednik občinskega sveta Francesco Panteca najavil, da bodo o o tem predlogu sklepa odločali v ponedeljek. Kar avtomatično pomeni tudi, da se bo zamaknila tudi proračunska razprava.

Uradnega pojasnila za odlog ni bilo. Iz predstavitve dnevnega reda je bilo razvidno, da točka, ki je bila še do zadnjega trenutka napovedana kot ena ključnih, ne bo obravnavana. Kljub molku predstavnikov večine je bilo po dogajanju v dvorani jasno, da v koaliciji desnosredinskih strank ne vlada najboljše vzdušje. Ni skrivnost, da predlogu sklepa odločno nasprotujejo predstavniki stranke Naprej, Italija, ki jih v sklepu motita predvsem dva stavka: tisti, ki govori o razsodbi upravnega sodišča, in tisti, ki omeja ministrski odlok o obročnem odplačevanju tržaške kabinske žičnice.