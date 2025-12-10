S 30 milijoni pomoči konkretno ob strani prizadetim od poplav

Vlada FJK bo v deželni proračun za leto 2026, o katerem so v deželnem svetu začeli razpravljati včeraj, vključila tudi 30 milijonov evrov za območja, ki jih je 17. novembra prizadela ujma. Znesek bo dodan prvim petim milijonom evrov nujne pomoči, ki so bili odobreni takoj po neurju.

Ukrep, ki bo vključen v maksi amandma deželne vlade, je v ponedeljek zvečer na slovesnosti ob prižigu lučk na božično-novoletni jelki v središču Krmina napovedal predsednik Dežele FJK Massimiliano Fedriga, ki je poudaril, da je Dežela prizadetim skupnostim »ne le simbolično, ampak tudi konkretno« ob strani.

Zaradi ujme je bilo najhuje v Versi v občini Romans ter v Bračanu in nekaterih drugih krajih na Krminskem. Fedriga se je posebej zahvalil civilni zaščiti, županom prizadetih občin, gasilcem, varnostnim silam in prostovoljcem, ki so se takoj odzvali na izredne razmere, ter izrazil željo, da bi se evakuirani prebivalci lahko čim prej vrnili v svoje domove. Na ponedeljkovem dogodku je spregovoril tudi krminski župan Roberto Felcaro, med navzočimi pa so bili predsednik društva Pro loco Krmin Massimo Mazzarol in predstavnik pobratene občine Friesach, ki je podarila jelko.