Massi: »Trinajstkrat smo dokazali, da se formo da tempirati«

Na svetovnem prvenstvu v Cortini D’Ampezzo si je moški veleslalom v živo ogledal tudi Goričan Andrea Massi, glavni snovalec uspešne zgodbe Tine Maze. Profesor športnih in gibalnih ved na slovenskem tehničnem zavodu v Gorici je v Cortini (skoraj) kot doma. »Tu me domačini spoštujejo, spomnijo se me od otroštva. Tu živiš z rezultati: če si dober, si dober, če si blefer, si blefer.«

Vas je končni vrstni red moškega veleslaloma presenetil?Prepričan sem bil, da bo Pinturault zmagal. Verjel pa sem, da bo de Aliprandini lahko rešil nastop Italije. Zjutraj, ko sem ob 7.30 smučal po progi, mi je predsednik smučarske zveze Roda priznal, da je precej nezadovoljen. Prepričan pa sem bil, da bo de Aliprandini na taki progi izpeljal dva spusta, tako kot zna, in to se je zgodilo. Ne govorim o sreči. To kolajno si je de Aliprandini zaslužil.

Francoz Mathieu Faivre je zadnjo zmago v veleslalomu osvojil leta 2016. Z Laro Gut-Behrami dokazujeta, da je svetovno prvenstvo posebna tekma. Se strinjate?

Drži, to že dolgo ponavljam. To je tekma na vse ali nič. Spomnimo se Val d’Isera in prve kolajne Tine Maze. Še bolj izredne pa so tekme na olimpijskih igrah.

Pa sva pri ženskah. Letos je zagotovo ena izmed protagonistk Švicarka Lara Gut-Behrami. Vas je njen rezultat v veleslalomu presenetil?

Ne. Ona je teren dobro spoznala že na smuku in superveleslalomu. Pa v vrhunski formi je. Mogoče je presenetljivo, da je kolajno »vzela« Shiffrinovi. Ampak Lara spet smuča vrhunsko, material je dober, s kondicijskim trenerjem prav tako dobro dela in očitno je kriza mimo. To je spet tista Lara, ki smo jo poznali – veliki smučarski talent.

Italijankam se letos ni izšlo. Forma očitno ni bila na višku. Ste pa vi zagovornik, da se formo da tempirati, drži?

Absolutno. Trinajstkrat smo s Tino Maze to dokazali. To pa je zelo težko, za tem so neprespane noči ekipe in vodje ekipe, medtem ko je tekmovalka lahko mirna, ker mora biti razbremenjena vsega. V atletiki je lažje, ker vidiš stotinke, v smučanju pa se te skrivajo. Moj pokojni oče mi je pravil, da če želim poiskati izgovore v smučanju, jih bom vedno tudi našel. Tu je podlaga, vidljivost, materiali, strah, dejavnikov je torej zelo veliko. Če pa to strneš v izvedbo, pa je to, kar so pokazali prvi trije v veleslalomu.

