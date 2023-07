Matej Mohorič zmagovalec 19. etape na Touru

Slovenski as Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je zmagovalec 19. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Moirans-en-Montagna do Polignyja (172,8 km) je po fotofinišu slavil iz ubežne skupine pred Dancem Kasperjem Asgreenom in Avstralcem Benom O’Connorjem. V skupnem seštevku ne bo prišlo do sprememb.

Za Mohoriča je bila to 19. zmaga v karieri in tretja na dirki po Franciji, potem ko je dve etapi dobil leta 2021. Skupaj ima zdaj na tritedenskih pentljah pet zmag. Po eno je slavil še na Giru in Vuelti.

Tretjeuvrščeni z državnega prvenstva v cestni dirki je danes prišel do prave priložnosti v begu, potem ko je bil med ubežniki že v deveti in 13. etapi, ki pa mu po profilu zaradi zaključnega vzpona nista ustrezali. Tokrat je bil teren pravšnji, odločitev v etapi pa je prišla 31 km pred ciljem, ko je napadel skupaj z Asgreenom (Soudal-Quick Step) in O’Connorjem (AG2R Citroen).

Sprint je prvi začel Avstralec, ki pa ni imel možnosti proti boljšima sprinterjema. Mohorič je v zadnjih metrih pospešil iz zavetrja in potisnil kolo naprej za zmago po fotofinišu za nekaj centimetrov. Asgreen je sicer dobil četrtkovo etapo prav tako po uspešnem begu.

Natanko 39 sekund za prvo trojico je ciljno črto prečkala druga skupina, v kateri je bil še en Slovenec Luka Mezgec (Jayco-AlUla). V sprintu za četrto mesto je bil na koncu sedmi. Tretji Slovenec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je danes kolesaril z glavnino. V seštevku ni prišlo do sprememb.

V soboto bo na sporedu še zadnja zahtevna etapa od Belforta do Le Marksteina (133,5). Gre za kratko traso, ki pa ponuja številne kategorizirane klance. Teh bo šest, najtežja pa prihajata v zadnjih 40 km.