Nogometna zveza Slovenije je podaljšala pogodbo s selektorjem Matjažem Kekom. Reprezentanco bo vodil v naslednjem ciklu lige narodov in kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2024.Kek je na selektorsko klop znova sedel novembra leta 2018, ko je podpisal pogodbo do konca kvalifikacij za SP v Katarju. Pred tem je slovensko nogometno reprezentanco vodil med letoma 2007 in 2011.