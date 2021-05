Matteo Parenzan četrtič zlat, zdaj pa po Tokio

Namiznoteniški igralec ŠK Kras Matteo Parenza se je včeraj še četrtič zapored z državnim naslovom. Na državnem prvenstvu paraolimpijcev v kraju Cadelbosco di Sopra je v razredu 6 vnovič zmagal, potem ko je v finalu premagal večnega tekmeca Raimonda Aleccija, ki je lovil deseti naslov. Proti Alecciju je prepričljivo zmagal prvi niz, v drugem je že zaostajal 2:5, napoled pa spreobrnil rezultat, povedel 7:5 in 8:7, z delnim izidom 3:0 povedel v nizih 2:0. Tretji niz je nato pripadel nasprotniku, četrti pa je bil do 9:9 izenačen, nato pa je 17-letnik z Opčin prevladal. Od 3. do 5. junija bo igralec Krasa v Laškem lovil olimpijsko normo.

ŠK Kras se je v minulih dneh veselil še dveh kolajn.

V razredu 5 je državni naslov vnovič osvojil Ettore Malorgio. V finalu je bil s 3:0 boljši od Fabrizia Bove. Nasploh prvo kolajno na prvenstvu za zgoniški klub pa je osvojil še ne 22-letni Diego Coren v mladinski konkurenci. V razredu 1-5 je moral priznati premoč zmagovalca Edoarda Casatija po petih nizih (3:2), v tekmi za srebno pa je premagal Vittorio Anna Tereso Oliva s 3:0.