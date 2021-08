Matteo Parenzan drugič izgubil in tako zaključil nastope v Tokiu

Namiznoteniški igralec ŠK Kras Matteo Parenzan se poslavlja s paralimpijskih iger. V drugem krogu predtekmovanja je v skupini B razreda 6 klonil s 3:0 proti Američanu Ianu Seidenfeldu. Drugi niz se je sicer končal na razliko 12:14, v ostalih pa je bil končni rezultat 9:11 in 7:11. Potem ko je tudi v prvem krogu izgubil proti svetovnemu in evropskemu prvaku Dancu Petru Rosenmeierju, je končal v predtekmovalni skupini tretji in tako zaključil nastope.

Za 18-letnika z Opčin je bila vsekakor to izredna izkušnja.