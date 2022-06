Matteo Parenzan (ŠK Kras) petič državni prvak

Športni krožek Kras se z državnega prvenstva paralimpijcev iz Riminija vrača z dvema kolajnama in kopico novih izkušenj.

Njihov zastavonoša med paralimpijci Matteo Parenzan se je na državnem prvenstvu še petič zapored okitil z državnim naslovom v razredu 6. Med devetimi nastopajočimi je bil vnovič najboljši, v finalu je Raimonda Aleccija premagal zelo prepričljivo s 3:0 (11:5, 11:3, 11:6). Tudi vse ostale tekme je Parenzan osvojil brez izgubljenega niza.

Srebro je z italijanskega prvenstva paralimpijcev odnesel Ettore Malorgio v razredu 5, potem ko je celih 29 let krojil državni vrh. Zmagal je skupino, v izločilnih bojih pa polfinalne, v finalu pa je s 3:0 klonil proti prvaku Valeriu Reguzziju. Alen Corbatti in Diego Coren sta se v razredu 2 prebila do četrtfinala: Corbatti je tam klonil proti kasnejšemu državnemu prvaku Cordua, Coren pa je moral priznati premoč proti drugemu nosilcu šele po petih setih. Svoj prvi pomembnejši nastop je dočakala Alessandra Tommasini, ki pa ji v razredu 2 ni uspel preboj v izločilne boje.