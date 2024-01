Mavrica v končnicah prekratka, poraz Kontovela Zalet

ŽENSKA D-LIGA

Mavrica Mucci - Mossa 0-3 (24:26, 23:25, 18:25)

Mavrica Mucci: Berzacola 6, Mazzoli 8, Volčič 3, Komic 8, Contino 15, Benedetti 1, D'Amelio (L1), Buna, Komjanc, Ferfolia, Marangon (L2), Tognolli, Bolzicco. Trener: Quarta.

Mavrica Mucci je dobro začela tekmo in v prvem nizu vodila do rezultata 22:18, vendar se je zatem zvrstilo nekaj napak, kar so igralke iz Moša izkoristile sebi v prid. Poraz je potrl štandreške odbojkarice, ki so nato pravi ritem ponovno ujele le v drugi polovici drugega niza. Takrat so nadoknadile skoraj ves zaostanek, vendar je na koncu vseeno slavila gostujoča ekipa. V tretjem nizu so se igralke Mavrice začetno dobro upirale nasprotnicam, ki so v drugi polovici niza pritisnile na plin in zasluženo osvojile vse tri točke.

S porazom je Mavrica prvi del prvenstva zaključila na 13., predzadnjem mestu. V soboto bo Mavrica Mucci gostila pri Chionsu, ki ima točko več. Z zmago bi se spet dvignila po lestivici.

Staranzano - Kontovel Zalet 3:0 (25:14, 25:23, 25:15)

Kontovel: Kovačič 10, Kneipp 1, Gruden 4, Grilanc 3, Kalin 1, Skerk 4, Bezin (L), Ciuch 6, Ban 1. Trener: Calzi.

Kontovel Zalet je v prvem nastopu po novem letu klonil proti višjepostavljenemu Staranzanu, ki je tako prvi del končal drugi in bo v četrtfinalu deželnega pokala srečal Zalet ZKB FerroJulia.

Igralke Kontovela so največ pokazale v drugem nizu, ko so tudi vodile 13:17, naposled pa dovolile, da je Staranzano iznečil na 21:21. V končnici je nekaj napak Kontovela dovolilo, da je Staranzano prvi osvojil 25. točko.

V prvem in tretjem nizu pa je Staranzano diktiral svoj ritem. V prvem je Kontovel še lovil pravi ritem, v tretjem pa so bile varovanke trenejra Calzija blizu do polovice niza, več pa niso zmogle.

»Nastop nasplošno ni bil slab. Težje nam je bilo predvsem v sprejemu, saj Staranzano zelo dobro servira, v ostalih elementih pa smo se kar borili, da so bile akcije dolge in dopadljive,« je po tekmi povedal trener Calzi in dodal, da je bila tekma navsezadnje zelo dober trening pred pomembnejšimi nastopi v drugem delu prvenstva. Zaradi bolezni, študijskih in delovnih obveznosti je Kontovel igral v okrnjeni postavi.

Kontovel Zalet je nastope v prvem delu prvenstva končal na 9. mestu, že v soboto pa ga čaka nov nastop. V prvem krogu povratnega dela bo pri Briščikih gostil vodilno Roveredano.