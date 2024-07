»Navdušen sem, da lahko treniram Triestino. Takoj sem sprejel vabilo kluba, ki na organizacijski ravni nima kaj zavidati niti nekaterim A-ligaškim klubom, s katerimi sem v preteklosti sodeloval.« S temi besedami se je nov trener Michele Santoni predstavil tržaški publiki. Štiriinštiridesetletni Santoni (rodil se je 18. maja 1980 v kraju Riva del Garda ob Gardskem jezeru) bo prvič treniral člansko ekipo v Italiji. V zadnjih treh letih je treniral ekipo Dordrecht v nizozemski drugi ligi, pred tem pa je v Italiji bil ali pomožni trener ali je treniral na mladinski ravni. Santoni je z navdušenjem sprejel vabilo Triestine: »Sploh se nisem obotavljal, ko so me poklicali. Društvo mi je predstavilo dolgoročen načrt, ki sloni na mladih, a tudi na taki organizaciji kluba, ki mi je pisan na kožo. Mislim, da bomo poskušali vključiti čim več mladih igralcev k prvi ekipi.«

Ekipo pri Triestini šele sestavljajo, a trener se s tem pretirano ne obremenjuje: »Vsak trener bi želel imeti popolno ekipo že na začetku priprav, a vemo, da ni nikoli tako. Že tri tedne smo vsekakor intenzivno na delu, da bi sestavili moštvo. Seveda bo prišlo do sprememb. Igrali bomo s sistemom 4-3-3 in želim igralce, ki se v tem sistemu igre znajdejo. Ekipa bo dokaj »mednarodna«. S tega vidika imam nekaj več izkušenj. In prepričan sem, da je to tudi eden od razlogov, zakaj me je Triestina hotela. Nimam težav s tujimi igralci. Seveda so tuja prvenstva zelo vplivala na mojo metodologijo dela, a po drugi strani mi zelo ugaja De Zerbi. Na Nizozemskem sem bil pravi menedžer v angleškem stilu, nisem bil zgolj trener. Želel sem si vrnitve v Italijo, ker želim razvijati svoje koncepte nogometa tudi pri nas. A nisem se vrnil, da bi igrali C-ligaški nogomet. Meni je všeč imeti igralce, ki razmišljajo, in to hitro.«

Pri Triestini je med tem v polnem teku organizacija poletnih priprav in prijateljskih tekem. Tržačani se bodo zbrali v ponedeljek, 8. julija v Trstu, nakar bodo priprave nadaljevali 14. julija v Ravasclettu, kjer bodo ostali do 28. julija. Gotova je že tradicionalna prijateljska tekma proti Laziu 18. julija, medtem ko nista še znana nasprotnika za dve prijateljski tekmi 18. in 28. julija ter 14. avgusta v Vižovljah proti Sistiani Sesljanu.