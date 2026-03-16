Triestina nazadovala v D ligo

Triestina se po devetih letih poslavlja od nogometne C lige in s tem od profesionalnih prvenstev. Usodo tržaške ekipe je včeraj na stadionu Rocco zapečatil poraz proti ekipi Pro Vercelli iz Piemonta. Rezultat je bil 3:2 za gostujočo ekipo.

Varovanci trenerja Giuseppeja Marina bodo v naslednji sezoni igrali v nižji amaterski D ligi. Za zdrk v nižjo kategorijo so bile krive tudi kazenske točke, ki si jih je Triestina v prejšnjih mesecih prislužila zaradi neplačevanja igralcev in drugega osebja. Nogometni klub, kot znano, pestijo globoke težave: petnajst članov upravnega odbora kluba, ki so se skozi leta zvrstili na tem položaju, sumijo pranja denarja, pred dobrim mesecem dni je sedež Triestine obiskala finančna policija. V središču preiskave je približno štirideset milijonov evrov, ki je med letoma 2022 in 2025 prešlo v blagajno športnega društva. Tržaško tožilstvo sumi, da bi lahko šlo za pranje denarja. Temu pa gre dodati še ponarejanje proračuna in druga kazniva dejanja na davčnem področju.

Po navedbah tožilstva naj bi bil ves ta denar v nasprotju s premoženjskim stanjem športnega društva, ki je v zadnjem zaključnem poročilu 30. junija 2025 izkazalo izgubo v višini 19 milijonov evrov. Vodstvo je uradno razglasilo likvidnostno krizo, zaradi katere je sodišče italijanske nogometne zveze FIGC klub kaznovalo s 26 točkami odbitka. Naprtili so mu med drugim tudi globo, ker niso plačevali igralcev.