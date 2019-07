Kotalkarica openskega Poleta je na svetovnem prvenstvu v umetnostnem kotalkanju v Barceloni osvojila bronasto kolajno v disciplini in line. Študentka fakultete za šport v Ljubljani je ponovila uspeh izpred dveh let, ko je na Kitajskem prav tako zasedla tretje mesto. Tokrat sta se pred njo uvrstili Rusinja Nosova in Italijanka Chiara Censori, ki je nova svetovna prvakinja.