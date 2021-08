Michael Schumacher: pred 30 leti se je rodila zvezda

Pred natančno 30 leti, 25. avgusta 1991, je kariero na dirkah formule 1 začel legendarni nemški voznik formule 1 Michael Schumacher, ki je v bogati karieri rušil rekord za rekordom in zaznamoval celotno generacijo ljubiteljev kraljevskega dirkalnega športa.

Letošnjo okroglo obletnico začetka kariere Michaela Schumacherja bodo žal še naprej zaznamovale skrbi glede Schumijevega zdravstvenega stanja, medtem ko je bilo pred desetimi leti povsem drugače. Tedaj sem imel srečo, da sem se kot sodelavec italijanske spletne strani, ki je poročala izključno o formuli 1, v živo udeležil niza spremnih dogodkov, ki jih je sam Schumacher priredil za proslavitev dvajsetletnice od prvega nastopa v f1.

V sredo pred Veliko nagrado Belgije leta 2011 je tako Schumi priredil praznovanje v svoji rojstni vasi Kerpen. Prireditev je potekala na kartodromu, na katerem je Michael naredil svoje prve dirkaške kroge. Tedaj so se v kartingu pomerile številne osebnosti motošporta, med katerimi so poleg Schumija izstopali Sebastian Vettel, bivši dirkač v formuli 1 Heinz Harald Frentzen ter Schumijev mlajši brat Ralf.

Naj dodam, da sem tedaj pred prihodom v kartodrom nekoliko zašel in dospel do drugega kartodroma, ki mu je ime Michael Schumacher. Ustanovil ga je namreč sam Schumi in ga je tedaj upravljal njegov oče. O Schumacherjevi legendarnosti priča tudi dejstvo, da stoji kartodrom na ulici Michael Schumacher Straße, tako da so po Michaelu poimenovali ulico, kljub temu, da je bil tedaj star le 42 let.

Po sredinem snidenju pa se je celotna karavana formule 1 preselila v Belgijo. Tudi tu je bil govor le o dvajsetih letih f1 Michaela Schumacherja, ki je za priložnost dal pripraviti posebno, z zlatom okrašeno čelado. Vrhunec praznovanj pa je zagotovo predstavljala sobota pred dirko, ko je Michael priredil zabavo v motorhomu svoje tedanje ekipe Mercedes. Šlo je za pravo parado znanih in priljubljenih oseb v svetu motošporta. Opazil sem lahko Schumijeve bivše moštvene kolege, kot sta Maxov oče Jos Verstappen in Martin Brundle, pa tudi mlajše dirkače Formule 1, kot so Lewis Hamilton, ki je v zadnjih letih Schumija dosegel in prehitel v številnih rekordih, Fernando Alonso, Nico Rosberg, Jarno Trulli. Zabave sta se udeležila tudi Schumijeva žena Corinna in zdaj pokojni Niki Lauda.

Najdlje pa sta se na praznovanju zaustavila Rubens Barrichello in Felipe Massa, s katerima je Schumi preživel izredno uspešna leta pri Ferrariju. Tedanji Ferrarijev moštveni šef Stefano Domenicali pa je v imenu prestižne avtomobilske hiše iz Maranella Schumiju izročil posebno darilo, in sicer del Ferrarijevega dirkalnika, na katerem so bili natisnjeni vsi uspehi, ki jih je Michael dosegel z italijansko ekipo. Še bolj originalno darilo mu je poklonil Eddie Jordan, ki je Schumiju leta 1991 ponudil priložnost debija v formuli 1. Eddie je namreč Michaelu prinesel rezervno sklopko, kot spomin na dogodek iz leta 1991, ko Schumacher, po izjemno uspešnih kvalifikacijah, ni končal dirke ravno zaradi težav s tem motorskim delom. Seveda k uspehu praznika odločilno prispevata tudi okusna hrana in dobra pijača. In Michael, ki je že po naravi uspešen, je poskrbel tudi za to: vse goste je pogostil z nemškim pivom iz Kölna, vinom in nemškimi klobasicami »bratwurst«. In ravno ob pivu se je Schumi vsem pokazal kot zelo razpoložljiva in sploh dosegljiva oseba, saj je z vsakim spregovoril in pokramljal.

Kako pa sta veselica in pivo vplivala na nastop nemškega prvaka? Po katastrofalnih kvalifikacijah je Schumi dirko začel z najslabšega startnega položaja, to se pravi s 24. mesta, in jo je kljub temu zaključil na zavidljivem 5. mestu, eno mesto pred moštvenim kolegom in kasnejšim svetovnim prvakom ter zadnjim dirkačem, ki mu je uspelo premagati Lewisa Hamiltona, Nicom Rosbergom, ki je bil v prvih krogih začasno celo na prvem mestu. Michael Schumacher je legenda, ki ji ni para.