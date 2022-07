»Mika me eurobasket«

Kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić je na nedeljski tekmi kvalifikacij za SP v Stockholmu postal strelski rekorder reprezentance na vseh tekmah, v pogovoru za Slovensko tiskovno agencijo po tekmi pa ni mogel potrditi, da je bila to njegova zadnja tekma v dresu z državnim grbom. »Mika me nastop na eurobasketu (od 1. do 18. septembra na Češkem, v Gruziji, Italiji in Nemčiji op. av.),« je povedal. »Ko me je švedski novinar po tekmi vprašal, ali bom naslednje leto nastopil na svetovnem prvenstvu, sem se le nasmejal. Pri 36 letih res ne razmišljam eno leto vnaprej. Želim igrati košarko še dve, tri leta, zato moram paziti na svoje telo,« je uvodoma dejal Goran Dragić in nadaljeval: »Kar se tiče avgustovskih kvalifikacij za svetovno prvenstvo, tudi mislim, da ne bo šlo, saj imam ravno tedaj v Miamiju neke osebne zadeve, priznam pa, da me mika nastop na evropskem prvenstvu.« »V zadnjih štirinajstih dneh, odkar sem znova v reprezentanci, so se mi vrnili občutki z evropskega prvenstva 2017. Res smo dobra klapa. Fantje so super, imamo se odlično, igramo en za drugega in vsi zelo uživamo. Res je lepo biti del te ekipe, tako da če pošteno povem, me kar mika, da bi se jim pridružil na evropskem prvenstvu. Po drugi strani pa sem še malo neodločen. Niti sam ne vem, ali bi šel ali ne. Zaenkrat ne bi rad povedal nič definitivnega,« je dejal Goran Dragić.