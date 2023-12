Mikaela Shiffrin premagala Sofio Goggia, Ilka Štuhec 14.

Američanka Mikaela Shiffrin je zmagovalka prvega smuka sezone za svetovni pokal alpskih smučark v St. Moritzu v Švici. Vpisala je 91. karierno zmago, četrto smukaško. Edina slovenska tekmovalka Ilka Štuhec je za zmagovalko zaostala 90 stotink sekunde za 14. mesto.

Italijanka Sofia Goggia, nekoliko presenetljiva zmagovalka sobotnega superveleslaloma v sicer zelo zahtevnih razmerah slabe vidljivosti, je danes ob jasnem, sončnem vremenu osvojila drugo mesto (+0,15), tretje mesto je pripadlo njeni rojakinji Federici Brignone (+0,17).

Shiffrin je postala komaj druga Američanka z zmago na smuku v St. Moritzu. Lindsey Vonn je na tem smuku slavila zmago januarja 2012. To so bile 144. stopničke za Shiffrin, več jih je v svetovnem pokalu v svoji karieri zbral le Ingemar Stenmark, in sicer 155. Shiffrin slovitega Šveda po številu uvrstitev na najvišjo stopničko prekaša za pet zmag.

Ameriška zvezdnica, ki je petkov superveleslalom končala na četrtem mestu, je v seštevku zime po devetih tekmah zbrala že 620 točk, šestkrat je stala na stopničkah, ob smuku ima še dve zmagi v slalomu. Njen najslabši dosežek v tej zimi je šesto mesto iz Söldna.

Konec tedna v St. Moritzu se bo v nedeljo sklenil s še enim superveleslalomom, izvedba katerega pa je glede na neugodno vremensko napoved s sneženjem pod vprašajem.

Po progi se je danes spustilo zgolj 35 tekmovalk. Nato so tekmo zaradi poslabšanja razmer in nekaj padcev prekinili in nato končali. Približno 20 tekmovalk ni nastopilo. Rezultati so obstali kot veljavni.