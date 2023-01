Mikaela Shiffrin z novo zmago še bližje Stenmarku

Mikaela Shiffrin je zmagovalka tudi drugega veleslaloma na Kronplatzu. Potem ko je slavila včeraj in tako po številu zmag postala najuspešnejša alpska smučarka vseh časov, je z današnjo, 84. zmago še korak bližje dosežku Ignmarja Stenmarka, za katerim zaostaja le še dve zmagi.

Oder za zmagovalke sta danes dopolnili Ragnhild Mowinckel in Sara Hector. Od Slovenk se je v finale uvrstila le Neja Dvornik, ki je izkoristila dobre pogoje v drugi vožnji in pridobila 15 mest, tako da se je na koncu uvrstila na 12. mesto in dosegla izid kariere.