Milocco: Srbija izkušena, v napadu pa izstopata obe ekipi

V finalu ženskega evropskega prvenstva se bosta danes pomerili Turčija in Srbija (ob 20.00). Srbkinje, aktualne svetovne prvakinje, bodo lovile četrti evropski naslov, Turčija, tretjič v finalu, pa krstnega. Pred odločilno tekmo smo se pogovorili z glavnim trenerjem ženskih Sočinih ekip Luco Milocco.

Vas je finalni par Turčija - Srbija presenetil?

Srbija ni presenečenje, upal pa sem, da bo napredovala Italija, ki pa je proti Turčiji klonila. Odločilen je bil po mojem drugi niz polfinala, v katerem je Turčija povedla po delnem izidu 7:1. Upal sem, da se bodo Italijanke rešile iz zagate, a jim ni šlo. Nasproti sta si vsekakor stali enakovredni ekipi, tekma bi se lahko zaključila tudi s 3:0 za Italijo. A sam ne bi delal drame, zdaj Italijanke čaka tekma za 3. mesto (proti Nizozemski ob 18.00, op.a.) in nato olimpijski turnir. Ni časa za premlevanje poraza, hitro je treba odreagirati.

Kdo pa je po vašem mnenju favorit finala?

Srbija ima predvsem več izkušenj. Naturalizirana Turkinja Vergas je zagotovo dodana vrednost za ekipo in ker je mlajša, je njena regeneracija zagotovo hitrejša. Ima pa adut Srbije Bošković ničkoliko več izkušenj. Srbija ima tudi kako prednost več v drugi liniji, v napadu pa izstopata obe ekipi. Zanimivo bo.

Tudi letos na prvenstvu ni Rusije, ki bi bržkone krojila vrh. Se strinjate?

Tako je, a to je že »fantavolley«. Dejstvo pa je, da ko se bo Rusija vrnila na mednarodno prizorišče, bo povsem pomlajena ekipa. V tem času reprezentance vselej trenirajo in igrajo, vem, da so nastopile na turnirjih in prijateljskih tekmah na Kitajskem in Belorusiji ter drugih državah Bricsa.