Miloš Tul pristopil h projektu Vesna Zarja

Sodelovanje na mladinskem nogometnem področju med društvoma Vesna iz Križa in Zarja iz Bazovice je v novi sezoni dobilo pomembno strokovno nadgradnjo. Skupnemu projektu se je pridružil izkušeni nogometni trener Miloš Tul, ki bo opravljal vlogo tehničnega vodje oziroma bo odgovoren za stroko v starostnih skupinah od U14 do U17. Združena ekipa U17 bo že jutri začela sezono v zahtevnem deželnem prvenstvu. Vse druge ekipe pa bodo začele sezono v pokrajinskih prvenstvih drugi konec tedna.

Miloš Tul (letnik 1966), profesor športne vzgoje na liceju Franceta Prešerna v Trstu, je še do lanske sezone sodeloval in skrbel za mladinski sektor tržaškega nogometnega društva Trieste Victory Academu, pri katerem je bil celih dvanajst let.

Po daljši odsotnosti iz zamejskih nogometnih krogov se ponovno vračate. Kaj vas je prepričalo?

Predsednikoma Robertu Kalcu (Zarja) in Robertu Vidoniju (Vesna) (strogo po abecednem redu op. int.) ter še nekaterim drugim vplivnim osebam sem prisluhnil s posebnega zornega kota.

Prepričal me je njun pristop in hkrati rezultati njunega (njihovega) dela, ki je vsem pred očmi. Vsakdo lahko opazi napredek in razvoj teh dveh društev v zadnjem desetletju. Tako bazovska Zarja kot kriška Vesna imata za seboj pestro zgodovino, takšne in drugačne izkušnje. Jezik na tehtnici je bila ugotovitev, da sta se obe društvi, kljub mnogim oteževalnim okoliščinam, znali postaviti na noge in si ustvariti novo, sodobno in času primerno podobo.

Kako se je sploh začelo to sodelovanje med Vesno in Zarjo?

Slišal sem za anekdoto iz predlanskega zaključka sezone, ko so priložnostno oblikovali ekipo letnikov 2010 med Vesno in Zarjo za nek turnir. Pravzaprav se je projekt rodil prav tam, po zaslugi nekaterih posameznikov, ki so zaznali neke določene potrebe in potencial, ki jih teritorij izpostavlja. Hkrati so si verjetno ti ljudje želeli nekaj več, neko globljo osmislitev tega kar delajo.

Največje organizacijsko breme trenutno nosita Nataša Sedmak (Vesna) in Andrea Bremec (Zarja), vendar, zelo zgrešeno bi bilo, če ne bi izpostavili tudi drugih ljudi, ki verjamejo v ta projekt, tako pri Vesni kot pri Zarji in vsestransko pomagajo tudi iz zakulisja. Oboji se zavedajo pomembnosti trenutka. Hkrati, oboji se zavedajo pomena Vesne in Zarje kot izraza športne kulture njune ožje lokalne skupnosti, z vidika identitete in pripadnosti.

Celoten intervju lahko preberete v današnji (sobotni) izdaji Primorskega dnevnika