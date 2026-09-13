Bivšo partnerko je poskusil ubiti kar v sodni dvorani

Femicidi, poskusi femicidov in vesti, ki pričajo o razširjenosti nasilja nad ženskami, si v Italiji sledijo s tako vrtoglavo hitrostjo, da je javnost še pod vtisom enega, ko se že zgodi drugi, če ne celo tretji, četrti ... V njenem domačem kraju v Apuliji so pred dnevi pokopali Loreno Isceri, ki jo je 3. septembra bivši partner Federico Vella ugrabil, zaprl v prtljažnik in jo nato še živo vrgel z viadukta severno od Firenc. Zatem pa je v praznino skočil še sam. Nobeden od dveh padca ni preživel.

Še en pretresljiv dogodek s potencialno tragičnim epilogom pa se je zgodil v Vidmu. In to kar v dvorani sodišča. Na videmskem sodišču je bil v petek končni narok v sojenju 40-letnemu pripadniku italijanske vojske Agostinu Di Novu, ki se je znašel na zatožni klopi, potem ko je partnerko zagrabil za roko in jo nasilno porinil iz hiše. Zaradi povzročitve telesnih poškodb je bil obsojen na šestmesečno pogojno kazen. Ko se je končalo branje obsodbe je Di Novo skočil iz svoje klopi na drugo stran sodne dvorane, kjer je sedela njegova nekdanja partnerka, in jo napadel z ostrim predmetom. Na žrtev se je spravil s plastičnim kotomerom s kompasom, ki ga je zlomil, da je pridobil ostre robove. Ženska je utrpela več ran na vratu in nogi, zaradi česar so jo odpeljali na urgenco, a ni v življenjski nevarnosti.

Opisana dogodka odražata stanje duha v italijanski družbi, kjer je patriarhalno dojemanje odnosov, v katerem moški svojo partnerko ali soprogo dojema kot svojo lastnino, močno razširjeno. Prizadevanja za zmanjšanje oz. odpravo nasilja nad ženskami obstajajo, zakoni, ki to vprašanje naslavljajo, tudi. Ampak ni dovolj, da je zakon spisan in sprejet, treba ga je tudi udejanjati – kar pa se v Italiji ne dogaja. Od leta 2017 je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) že devetkrat obsodilo Italijo zaradi neprimernega oz. nezadostnega ukrepanja po prijavi o nasilju na podlagi spola, kar priča o tem, da gre za sistemski problem, ne pa enkratni spodrsljaj. ESČP je zapisalo, da v italijanskih sodnih dvoranah vztraja »kultura, ki sloni na seksizmu in sterotipih«.