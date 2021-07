Milwaukee Bucks so zmagovalci NBA

Košarkarji iz Milwaukeeja so letošnji zmagovalci severnoameriške lige NBA. Na šesti finalni tekmi so na domačem parketu premagali Phoenix Suns s 105:98 in finalno serijo dobili v zmagah s 4:2. Milwaukee je bil prvič prvak leta 1971. Zasedba iz Milwaukeeja je izgubila uvodni dve tekmi proti Phoenixu, nato pa dosegla štiri zmage v nizu. Na šesti tekmi je bil osrednja osebnost domače zasedbe "čudežni" Grk Giannis Antetokounmpo, ki je tekmecem nasul kar 50 točk, pobral 14 žog pod obema obročema ter prispeval pet blokad.

Po šesti tekmi je prejel tudi laskavo priznanje Bill Russell, ki je namenjeno najbolj koristnemu igralcu (MVP) v finalni seriji.

"Zahvaljujem se Milwaukeeju, ki je vseskozi verjel vame. Zahvaljujem se soigralcem, ker so na sleherni tekmi garali skupaj z menoj. Hvaležen sem, da mi je uspelo osvojiti ligo NBA," je po končnem zmagoslavju dejal 26-letni Antetokounmpo.

"Giannis je posebno človeško bitje, gre za pravega vodjo na igrišču, veliko sem se naučil od njega," je dejal domači trener Mike Budenholzer in pohvalil tudi druge svoje varovance: "Moji igralci so zame vsak dan prvaki."

