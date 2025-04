Mitja Gialuz še naprej na čelu jadralnega kluba SVBG

Mitja Gialuz bo še naprej vodil jadralni klub Società Velica Barcola Grignano (SVBG), ki prireja slovito regato Barcolano. Tako so včeraj (nedelja, 13. aprila) potrdili na občnem zboru, na katerem so člani in članice obnovili tudi upravni odbor in druge funkcije. Njegova izvolitev sicer ni presenečenje, saj je v igri bila le ena lista. Ta je bila deležna enotne podpore.

Gialuz je na čelu kluba že 11 let, krmilo je prevzel leta 2014. Ob njem bo odslej podpredsedniško funkcijo opravljal Dean Bassi. Umestitvena seja upravnega odbora bo potekala danes (14. aprila) ob 13. uri.