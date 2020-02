Mlada Rupenca sta izbrala triatlon

Med uspešne mlade triatlonce sodita tako v Italij kot v Sloveniji tudi najstnika iz Rupe Urška in Januš Kovic. Na državni ravni v obeh državah – do 18. leta lahko mladi zastopajo v triatlonu za dve državi, oba imata tudi dvojno državljanstvo – se je v prejšnjih sezonah še posebej izkazala mlajša sestra Urška, ki je januarja dopolnila 14 let. Dijakinja nižje srednje šole Ivan Trinko v Gorici je bila v Sloveniji vso sezono med najboljšimi med starejšimi deklicami. Veselila se je slovenskega državnega naslova v triatlonu, zmagala je tudi državni pokal. Uspešno je nastopala tudi v Italiji, kjer je bila v pokalu Nort Est Cup, kjer na več tekmah tekmujejo mladi iz FJK, Veneta, Emilije Romagne in Tridentinskega, skupno na tretjem mestu. Rezultat je še prestižnejši, če vemo, da so to dežele, v katerih tekmujejo najboljši triatlonci v Italiji.

Januš, ki bo junija dopolnil 16 let in obiskuje športni oddelek na novogoriški gimnaziji, se s triatlonom ukvarja že sedmo leto. Januša spremlja leto dni Sežančan Aleš Suhadolnik. »Rezultati trdih treningov se že poznajo. Pošteno povedano pa nisem imel posebne prilike, da bi ta napredek pokazal tudi v tekmi, saj se nisem poleg v kakih specifičnih tekmah posebno izkazal,« je priznal. Omenimo lahko tri najboljše tekme v slovenskem pokalu: dvakrat je bil šesti, v Ljubljani in na Ptuju, na duatlonu v Logatcu pa je končal sedmi.

Oba trenirata zelo intenzivno: Januš vsak dan, vključno z nedeljo, Urška pa šestkrat tedensko. Trenirata 12 ur tedensko, torej povprečno po dve uri na dan.