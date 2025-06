Mladi jadralci z vsega sveta bodo preplavili Portorož

Portorož bo med 26. junijem in 6. julijem gostil svetovno prvenstvo v mladinskem jadralnem razredu optimist. Organizator je Jadralni klub Pirat Portorož, na njem se bo pomerilo skoraj 300 jadralk in jadralcev iz 66 držav, kar je največ v zgodovini tega prvenstva.

Tekmovanje bo skupaj z meritvami opreme (23. do 27. junija) trajalo kar 14 dni. Med 28. in 30. junijem bodo potekale kvalifikacijske regate, sledilo bo ekipno tekmovanje 1. in 2. julija, zadnji del tekmovanja pa bo med 3. in 5. julijem, ko bodo na sporedu finalni plovi ter podelitev nagrad z zaključkom prvenstva.

Mitja Margon, predsednik Jadralnega kluba Pirat Portorož, je na novinarski konferenci povedal, da ga zelo veseli izjemna udeležba, s katero so podrli vse rekorde, tako po številu tekmovalcev kot po številu sodelujočih držav.»Mnoge reprezentance so v Portorož že prispele in v našem zalivu trenirajo več tednov. Med njimi so številni jadralci, ki se redno udeležujejo naših regat, pa tudi mnogi, ki Slovenijo obiskujejo prvič,« je dejal Margon.

Častno pokroviteljstvo prvenstva je prevzela ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon.

Slavnostna otvoritev bo v petek, 27. junija, ob 19. uri na osrednji portoroški plaži. Parado reprezentanc bo pospremil Pihalni orkester Piran, otvoritveni dogodek pa bodo obogatili plesalci Swanka in Bend-it Orchestra. Večer se bo zaključil z nastopom akrobatske skupine Dunking Devils.

Slovensko reprezentanco bodo zastopali Val Grbec, Lan Černac Škofič, Gordii Yazykov (vsi Pirat Portorož) in Mihael Zobec (Olimpic Izola) ter jadralka Ida Falatov (Čupa). Na prvenstvu jih bosta spremljala trener Luka Domijan in vodja ekipe Tina Mrak, sicer nekdanja slovenska olimpijka.