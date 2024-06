Mladinini tekmi tudi letos uvodni etapi italijanskega pokala v skirollu

Že 31. izvedba Grand Prixa Alpe Jadran bo tudi letos uvodna preizkušnja italijanskega pokala v skirollu. Organizator med tekmovalci priljubljenega tekmovanja za tekaške rolkarje je AŠD Mladina, ki je včeraj v prostorih ZKB Trst Gorica na Opčinah predstavilo celoten tekmovalni spored.

V soboto bo potekala sprinterska preizkušnja, ki bo veljala obenem za 1. Trofejo Fundacije Zdravko Košuta. Trasa v dolžini 200 metrov (rahlo v reber) bo potekala od krožišča v Bajti do križišča za Brišče oz. Križ. Kvalifikacije se bodo začele ob 15. uri. V nedeljo pa bo na klasični trasi med Samatorco, Bajto in Saležem na vrsti še tekma s skupinskim startom v prosti tehniki, ki bo veljavna tudi za 1. Trofejo Savi. Start bo pri agriturizmu Žbogar. Gre za približno 4 kilometre dolg krog. Najmlajši (U10 in U12) bodo tekmovali na skrajšani progi (2 km), U14 bodo opravili en krog (4 km), U16 dva kroga (8 km), ženske v absolutni konkurenci in masterji 3 kroge (11 km), moški v absolutni konkurenci pa 5 krogov (19 km). Tekmovalni spored se bo začel ob 9.30. Dvodnevni spored se bo uradno zaključil z nagrajevanjem obeh tekem, ki bo potekalo ob 14.30 ob nogometnem igrišču AŠD Vesna v Križu.

Mladinini tekmi sta edini med vsemi preizkušnjami italijanskega pokala (uraden naziv je Coppa Italia Nextpro) – teh je v letošnji sezoni skupno 18 –, odprtega značaja. Na tekmi je že prijavljenih kar 52 slovenskih tekmovalcev in 6 hrvaških, na startu pa bo tudi predstavnica Finske. Vpisovanje za italijanske tekmovalce se bo zaključilo v petek ob 14. uri za sobotni sprint in v soboto prav tako ob 14. uri za nedeljsko preizkušnjo. Barve domačega kluba bo zastopalo 18 tekmovalcev, ki bodo nastopili na obeh tekmah. Najvišje uvrstitve pričakujejo od tekmovalcev iz mlajših starostnih skupin (U10 in U12).

Zapora ceste v času tekem

V času obeh tekem bo veljala popolna zapora ceste za pešce, kolesarje, vsa motorna vozila in prevozna sredstva ter tudi za javne avtobuse. V soboto, 15. junija, bo cesta med Samatorco in Bajto zaprta od 13.00 do 19.00 (oz. do zaključka tekme). Možen bo obvoz po centru Samatorce do Saleža. V nedeljo, 16. junija, pa bo zapora veljala na celotnem krogu Samatorca - Bajta - Salež - Samatorca, in sicer od 8.00 do 14.00 (oz. do zaključka tekme). Organizator bo poskrbel, da bodo predhodno postavljene table z označenim zaprtjem ceste v Gabrovcu, Trnovci in Zgoniku.