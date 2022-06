Mladinke CDM druge na italijanskem prvenstvu

Mladinska ekipa Cheerdance Milleniuma se je v nedeljo udeležila še zadnjega tekmovanja v sezoni 2021/22. Na italijanskem državnem prvenstvu pod okriljem zveze FICEC (Federazione Italiana Cheerleading e Cheersport) v Veroni so dekleta skupine Stardust v kategoriji all girl team level 5 osvojila drugo mesto. Varovanke trenerk Sare Žerjal in Stephanie Furlan so zaostale so le za ekipo Flames Nazareno iz Carpija. Mladinke gropajskega društva so kljub nekaterim napakam in padcem solidno opravile svojo točko, čeprav so po tihem upale na zmago. V zadnjih tednih so imele sicer kar nekaj težav. Zaradi šolskih izletov in drugih obveznosti je bila prisotnost na treningih nekoliko okrnjena, povrh tega pa sta se dve članici ekipe poškodovali prav na zadnjem treningu pred odhodom v Verono. Ekipo Stardust so na DP sestavljale: Irena Purič, Petra Purič, Veronika Skerlj, Caterina Pauli, Elisa Pozar, Jana Skerk, Maja Korosic, Eva Korosic, Lara Korosic, Lara Rebula, Nicole Marie Mbegue, Asja Strani, Ivana Presl, Raja Najami, Deva Mahnic, Liza Mahnic, Petra Sosič, Anna Vodopivec, Giulia Babich.

»Izkušnja je bila za dekleta zelo pozitivna. Tekmovanje je bilo v primerjavi s prejšnjimi leti nekoliko okrnjeno, vseeno pa je bilo v Veroni prisotnih približno 1500 tekmovalcev. Dekleta so zadovoljna, da se po mirovanju zadnjih dveh let lahko spet udeležujejo tudi bolj oddaljenih tekem. V taki postavi so zadnjič tekmovala, saj bodo nekatera v prihodnji sezoni prestopila v člansko konkurenco,« je povedala trenerka Stephanie Furlan. Tekmovalke CDM so si ogledale številne nastope drugih ekip, ob tem pa spoznale tudi nekatere cheerleaderje ameriške ekipe Navarro College iz Teksasa (znani so po dokumentarni seriji na Netflixu), ki se ta čas mudijo v Italiji. Pred poletnim premorom jih čaka še zaključna prireditev, ki bo prihodnji ponedeljek ob 19. uri na Kontovelu, ter nastop na košarkarski tekmi med Italijo in Slovenijo, ki bo 25. junija v Trstu. V začetku julija se bo 16 tekmovalk CDM v dresu slovenske reprezentance udeležilo evropskega prvenstva v cheerleadingu v Atenah