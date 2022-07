Mladinke Cheerdance Millenium evropske prvakinje

Mladinska reprezentanca Slovenije v cheerleadingu je danes v Atenah osvojila evropski naslov v kategoriji Junior Team All Girl Advanced L4. V zmagovalni ekipi je bilo tudi deset članic društva Cheerdance Millenium: Petra in Irena Purič, Deva in Liza Mahnic, Anna Vodopivec, Ivana Presl, Lara Rebula, Lara Korosic, Petra Sosič in Veronika Skerlj. Trenerki ekipe sta Stephanie Furlan, prav tako članica gropajskega društva, in Anja Turk. S Slovenkami so na zmagovalni oder stopile še drugouvrščene Poljakinje in domačinke iz Grčije, ki so bile na koncu tretje.

Uspeh mladink bodo jutri skušale ponoviti še članice, ki bodo sicer nastopale v najtežji kategoriji Senior Team All Girl Premier L6. Slovenijo bo zastopala šesterica tekmovalk iz društva Cheerdance Millenium. Njihov nastop se bo začel ob 17.29. V primeru uvrstitve med prvo peterico, jih čaka še nedeljski finale.