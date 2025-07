Montesano do pokala narodov z Italijo, Falatov s Slovenijo 5.

V Portorožu se je v soboto zaključilo jadralsko svetovno prvenstvo v razredu optimist, na katerem sta bila uspešna tudi jadralec TPK Sirena Giovanni Montesano in jadralka JK Čupa Ida Falatov. Predvsem Montesano je pokazal, da spada k vrhu svetovne konkurence in je po osmih dneh regat osvojil 17. mesto. Falatov je bila v absolutni konkurenci 102., med deklicami pa je osvojila 16. mesto. Na prvenstvu je tekmovalo kar 287 jadralcev iz 64 držav, v bližnjem Portorožu ga je organiziral tamkajšnji jadralni klub Pirat.

Mlada jadralca slovenskih tržaških klubov sta bila tudi pomembna člana v svojih reprezentancah. Giovanni Montesano je namreč z Italijo osvojil pokal narodov (Nations Cup), Ida Falatov pa se je ekipno s Slovenijo uvrstila na 5. mesto.

Mladi jadralci so se morali večkrat spopasti z zahtevnimi razmerami, ki jih je narekoval šibek veter. Predvsem prva dva dneva sta bila zaznamovana z zmernim vetrom, nato pa šibkim. Prve tri dni prvenstva so potekale kvalifikacijske regate, s katerimi so optimiste razdelili v zlato, srebrno, bronasto in smaragdno skupino.

Prvenstvo je osvojil grški jadralec Nikolaus Pappas, drugi je bil Slovenec Mihael Zobec, tretji pa Danec Carl Wincent Birgersson.