»Morali bi posnemati Slovence«

Davide Cassani je bil petnajst let poklicni kolesar, nato vrhunski komentator, od leta 2014 do 2021 selektor italijanske kolesarske reprezentance, tako da je nedvomno prava oseba za napoved o svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu, ki bo na sporedu v noči na nedeljo v avstralskem Wollongongu (start ob 2.15).

»Trasa je dokaj hitra, a menim, da lahko edini vzpon krog za krogom vpliva na noge kolesarjev in ustvari določeno selekcijo. Odvisno bo tudi od vremena, saj smo videli, da je na dirki under 23 dež ustvaril take razmere, da je bila selekcija veliko hujša. Če bo suho vreme, bo vsekakor kanček lažje. Verjetno bo potek letošnjega svetovnega prvenstva podoben tistim zadnjih let, ko se je vsako prvenstvo odločalo v zadnjem krogu, zelo verjetno na zadnjem vzponu. Zmagal bo tisti, ki bo imel po 266 kilometrih največ preostalih energij, tisti, ki bo do takrat ohranil polnejše baterije,« je dejal Cassani, ki je kot eden izmed številnih gostov sodeloval na Gazzettinem Festivalu dello Sport v Trentu.

Kdo so favoriti?

Mislim, da moram hočeš nočeš ponoviti vedno ista imena. V prvi vrsti Pogačar, a tudi Van der Poel. Ne moremo pozabiti še na Matthewsa, Evenepoela, Van Aerta. Mislim, da so vsi našteti v formi, čeprav se je vsak na prvenstvo drugače pripravil.

Celoten intervju s Cassanijem lahko preberete v današnji (sobotni) izdaji Primorskega dnevnika.