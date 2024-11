Na dresih tržaške košarkarske ekipe Pallacanestro Trieste se bo pojavil nov logotip. Ravnokar so najavili novo sodelovanje z ladijsko družbo MSC Crociere. Ne bo šlo le za preprosto finančno podporo, so razložili. Prirejati hočejo namreč vrsto dogodkov, s katerimi bodo promovirali tako šport kot mlade upe. Tržaški košarkarji bodo z novimi dresi prvič igrali že to nedeljo, 17. novembra, na tekmi proti sicilski ekipi Trapani, so še sporočili.