MVP Terpin s Prato napredoval v superlego

Prata je na tretji tekmi finalne serije v gosteh premagala Pineto z 0:3 (17:25, 20:25, 17:25) in se razveselila napredovanja v superlego. Števerjanski odbojkar Jernej Terpin je bil na koncu tekme izbran za najkoristnejšega igralca finala. Pineto, ki je sicer redni del prvenstva končal na prvem mestu, je imel v play-offu nekaj težav s poškodbami. Prata pa se je po dveh sezonah, v katerih je bila zmagovalka rednega dela sezone, letos prestop naskakovala s tretjega mesta po rednem delu in se je prvič v zgodovini sploh uvrstila v finale. Že prvi finale pa ji je prinesel napredovanje v najvišjo italijansko ligo.

Na današnji tekmi so odbojkarji Prate povsem nadigrali Pineto. Z izjemo začetka v drugem nizu, ko je domača ekipa povedla s 7:2, je bila Prata ves čas v vodstvu in ni nikoli kazalo, da bi jo lahko Pineto resneje ogrozil. Jernej Terpin je za zmagovalce finala prispeval osem točk, David Umek pa ni stopil na igrišče.

Odbojkarji Tinet Prate so svoje delo v play-offu A2-lige opravili brezhibno, saj niso izgubili niti ene tekme. V četrtfinalu so dvakrat premagali Lagonegro, v polfinalu Brescio, v finalu pa Pineto. Naj kot zanimivost dodamo, da je pordenonska ekipa pred štirimi leti, ko je napredovala iz A3- v A2-ligo napredovanje ravno tako dosegla pri Pinetu.