Na Barcolani tudi slovenska velikanka Way of life

Barcolana, ki bo višek dosegla v nedeljo, 9. oktobra, se od drugih regat razlikuje v tem, da lahko »mali in veliki« tekmujejo drug zraven drugega, na istem regatnem polju in seveda istočasno. Vremenske razmere so že marsikdaj dovolile, da so tudi manjše jadrnice stopile v ospredje, a že vrsto let se za končno zmago navsezadnje borijo le velikanke. Lani smo v močni burji spremljali dvoboj med tržaško Arco SGR Furia Benussija in slovensko Way of Life. Slovenci so vodili vse do tretje stranice, zaradi okvare na glavnem jadru pa so se morali zadovoljiti z drugim mestom, zmagala pa je Arca, 100-čeveljska jadrnica, lani največja v tržaškem zalivu.

Letos slovenska lepotica vnovič prihaja v Trst, a izključno na Barcolano. Zaradi pomanjkanja časa in drugih obveznosti – kot so sporočili iz ekipe – se slovenska supermaxi jadrnica ne bo udeležila pripravljalnih regat pred Barcolano, ne bo je ne na tradicionalnem uvodu na Trofeji Bernetti, prav tako pa bo izpustila Portopiccolo Maxi Race, kjer se bodo velikanke pred Barcolano pomerile v tržaškem zalivu.