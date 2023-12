Na Čarboli je padel Pordenone

Jadran Gostol – Horm Pordenone 70:59 (21:7, 40:23, 52:37)

Jadran: Ignjatović 2 (-, 1:2, -), Batich 4 (4:7, 0:5, 0:3), Ban 15 (3:4, 3:8, 2:4), Demarchi 18 (7:9, 4:8, 1:9), De Petris 4 (-, 2:4, -), Jakin 5 (1:2, 2:4, 0:1), Malalan 6 (-, 3:5, -), Bianchini 2 (0:1, 1:2, -), Milisavljevic 14 (2:3, 3:5, 2:4), Bellettini, Lakoseljac in Persi nv. Trener: Pozzecco.

Jadran Gostol je v 3. krogu povratnega dela meddeželne B-lige na domačem parketu s 70:59 ugnal Horm Pordenone. Jadranovi košarkarji so tako sklenili leto s pomembno zmago. Na lestvici ostajajo sicer na predzadnjem, 11. mestu, so se pa točkovno izenačili s Padovo, proti kateri bodo igrali 14. januarja na Čarboli.

Jadran je temelje za zmago postavil v prvem polčasu, ki so ga končali s prednostjo 17 točk (40:23). Že v uvodni četrtini so Pozzeccovi varovanci z učinkovito igro v napadu in trdno obrambo onesposobili goste, ki so najbrž podcenjevali nasprotnika. Jadran je tekmo začel kar s 14:0 v nadaljevanju pa kljub nekaterim nihanjem v igri ohranil varno prednost. Sredi druge četrtine je dosegel prednost 21 točk (34:13), v uvodu tretje pa prišel na + 22 (45:23).

V nadaljevanju so živčni gostje poskusili tudi s consko obrambo, ki pa je le delno zaustavila nalet Jadranovih košarkarjev. Jadran je tretji četrtini ohranil lepo prednost, ni pa zadal Pordnenoneju udarca za nokavt. Trdoživi gostje so tako v zadnjih desetih minutah prešli na agresivno presing obrambo, se manj kot 5 minut do konca tekme približali le na 8 točk zaostanka (53:45), v končnici pa so Ban in soigralci ohranili mirno kri in prišli do zasluženega uspeha.

Med posamezniki je največ točk prispeval Iacopo Demarchi (18), razpoložena pa sta bila tudi Borut Ban (15) in Marko Milisavljevic (14), vsak igralec, ki je stopil na igrišče, pa je prispeval svoj doprinos k zmagi v zelo občutenem deželnem derbiju.