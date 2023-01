Na derbiju po treh nizih, Zalet tudi ekspresno, zmagal samo SloVolley

MOŠKA C-LIGA

Soča ZKB Lokanda Devetak – Sloga Tabor Studio Vegliach 3:0 (25:18, 25:18, 25:19)

Soča: Juren 13, Hlede 6, Persoglia 6, Černic 6, Devetak 5, Makuc 2, Vižintin 16, Antoni 0, Miklus 0, Čavdek (L1), Venuti (L2), nv. Manfreda, Conte in Boškin. Trener: Battisti.

Sloga Tabor: Trento 2, Grassi 0, Castellani 2, Manià 1, Riccobon 8, Skilitsis 10, Stefani 1, Jerič 13, Dessanti (L), Vremec 2. Trener: Berlot.

SloVolley ZKB – Mortegliano 3:1 (19:25, 25:21, 25:19, 25:21)

SloVolley ZKB Trst Gorica: Cobello 5, Corsi 2, Hlede 4, Kante 11, Komjanc 13, Terpin 8, Margarito (L1), Čavdek (L2), Antoni, Cotič, Kosmina 25. Trener: Manià

SloVolley ZKB Trst Gorica je dosegel deveto zaporedno zmago, saj je zadnjič šel poražen z igrišča 27. oktobra, ko ga je premagal prav Mortegliano, kateremu se je naša združena ekipa tokrat pošteno oddolžila.

SloVolley ZKB je tokrat začel z nekoliko spremenjeno postavo, saj lažje poškodovani Cotič ni stopil na igrišče. To je morda nekoliko zmedlo naše odbojkarje, ki so v prvem setu zaigrali nekoliko zakrčeno. Do izida 14:14 je bilo stanje izenačeno, nato so gostje z ostrim servisom spravili v težave sprejem SloVolleya ZKB, ki ni bil več točen, tako da je tudi napad postal predvidljiv in Mortegliano je set tudi osvojil.

Od drugega seta pa so se stvari na igrišču spremenile. Trener je zopet nekoliko spremenil postavo, na korektorsko mesto je poslal Kosmino, Terpina premaknil v vlogo sprejemalca in ta poteza se je nadvse obrestovala. Ekipi sta se sicer izenačeno kosali skoraj do konca, ko je SloVolley ZKB dosegel odločilne točke in nato z dobro igro nadaljeval tudi v tretjem. Četrti niz je bil ponovno izenačen, do izida 20:20 sta si bili ekipi povsem enakovredni, v zadnjih akcijah pa so bili zanesljivo boljši odbojkarji združene ekipe.Tokrat je SloVolley ZKB nasprotnika premagal predvsem z zelo učinkovitim napadom, kjer je tokrat blestel Damir Kosmina, ki je prav gotovo odigral svojo letošnjo najboljšo tekmo. (Inka)

ŽENSKA C-LIGA

Stella volley – Zalet ZKB 3:0 (25:16, 25:17, 25:16)

Zalet: Giurda 1, Winkler 2, Lovriha (L), Grilanc 3, Stergonšek 3, Vattovaz 1, Furlan 2, Surian 2, Tromba 0, Kneipp 0, I. Misciali 7, F. Misciali 5. Trener: Privileggi.

Zalet ZKB je v zadnjem krogu prvega dela doživel gladek poraz. To pa kar proti predzadnjeuvrščeni Stella volley, ki je doslej zbrala le 5 točk. Igralke združene ekipe enostavne niso igrale, v vseh elementih so bile zelo povprečne, kar je dovolilo nasprotnicam, da so uspešno nizale točke in na koncu tudi zasluženo zmagale.

V vseh treh nizih je Zalet igral enakovredno samo na začetku, nato pa je Stella volley vsakič hitro ušla.

V zadnjem nizu je trener spremenil popolno postavo, s tem da so igrale vse tiste, ki sicer manj igrajo in vse mladinke. Sprememba ni obrodila sadov, je pa druga postava izgubila z enako razliko kot standardna, ki je sicer doslej zbrala 11 zaporednih zmag.

Zalet je po dveh zaporednih porazih sicer ohranil drugo mesto in bo v začetku februarja igral deželni pokal. Prihodnji teden pa bo na vrsti že prvi krog povratnega dela, varovnake trenerja Pivileggija čaka derbi v Trstu proti Volley clubu.