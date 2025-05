Na Giru v mešani slovensko-italijanski ekipi tudi Domen Prevc

Slovenska policista kolesarja in slovenska policistka kolesarka bodo v skupni ekipi pod imenom »Policija brez meja – Polizia senza confini« združili moči s tremi policisti kolesarji iz Italije v predtekmovalni kolesarski dirki Giro E. Slovenska policija bo na tak način na tem najbolj množično obiskanem športnem dogodku prisotna prvič. Med njimi bo Domen Prevc, aktualni svetovni prvak in rekorder v smučarskih skokih, ki je zaposlen v Policiji v Centru vrhunskih športnikov.

Barve slovenske policije bosta na električnih kolesih zastopala še Mario Sajko, aktualni državni prvak policije v cestnem kolesarstvu, zaposlen na Policijski upravi Novo mesto in Meta Špacapan, aktualna državna prvakinja policije v cestnem kolesarstvu, zaposlena na Policijski upravi Nova Gorica.

Vodja slovenskega dela ekipe bo Simon Rosič iz Sektorja za odnose z javnostmi na Generalni policijski upravi, medtem ko bodo italijansko stran v skupni ekipi zastopali goriški železniški policisti Paolo Taverna, Roberto Kriznich in Luciano Gonano.

Mešana slovensko-italijanska ekipa se bo v soboto, 24. maja, udeležila predtekmovalne kolesarske dirke Giro-E. Gre za kolesarsko dirko z električnimi kolesi, na katero so povabljene različne promocijske ekipe z znanimi obrazi iz sveta športa, zabave idr. Namen te dirke je promocija množičnega kolesarjenja in kolesarjenja z električnimi kolesi. Start bo v Krminu ob 13.10 in cilj na Trgu Evrope okrog 15.15. Tedaj bodo sodelujoči na voljo tudi za izjave.