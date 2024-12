Na Kitajskem Nika Prevc tretja, Ema Klinec četrta

Nemka Katharina Schmid (100 in 106 m, 237 točk) je zmagala na tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalk v Zhangjiakouu, kjer so bile pred dvema letoma olimpijske igre. S tem je povečala vodstvo v skupnem seštevku. Tretja je bila Nika Prevc (94 in 98 m, 209,9), četrta pa Ema Klinec (101,5 in 98 m, 203,3).

Drugo mesto je zasedla Norvežanka Eirin Maria Kvandal (105 in 94,5 m, 210). Na 27. mestu je končala Tina Erzar (81,5 in 78 m, 122,8), 29. pa je bila Nika Vodan (86 in 74 m, 117,7).

Kvandal (117,4 točke) je vodila po prvi seriji. Druga je bila le z desetinko zaostanka Schmid (117,3), tretja pa druga Norvežanka Ingvild Synnoeve Midtskogen (105,6). Četrta je bila Ema Klinec (101,5 m, 104,6), in jo je le točka ločila od zmagovalnega odra.

Na šestem mestu je bila Nika Prevc (99,8), ki je dolgo čakala na nastop in je skočila iz nižjega zaletnega mesta kot tekmice pred njo. Tudi finale je namreč motil spremenljiv veter, ki je občasno pihal premočno za varne skoke. Prevc je nato v drugem poskusu nastopa skoraj dosegla stometrsko oznako in po telemarku zanesljivo prevzela vodstvo. V vodstvu je ostala do nastopa Eme Klinec, ki je prav tako skočila 98 m, a je zaostala za 6,6 točke na tedaj drugem mestu. Midtskogen je zaostala za obema in zdrsnila na sedmo mesto. Schmid je poletela 106 metra, za dva metra zaostala za rekordom skakalnice Urše Križnar in za 27,1 točko prehitela Niko Prevc. Kvandal je za konec le za desetinko prehitela najboljšo Slovenko.

V nedeljo bo v Zhangjiakouu še druga posamična tekma.