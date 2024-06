Na nogometni obračun v Frankfurt tudi s posebnim navijaškim vlakom

Slovenska nogometna reprezentanca se bo v ponedeljek ob 21. uri v osmini finala evropskega prvenstva v Nemčiji pomerila s Portugalsko. Tekma bodo odigrali v Frankfurtu, kamor se bodo navijači lahko odpravili s posebnim navijaškim vlakom. Slovenske turistične agencije medtem organizirajo tudi posebno letalo iz Ljubljane.

Nogometna vročica v Sloveniji se pred ponedeljkovo tekmo stopnjuje, navijači, ki se želijo odpraviti v Nemčijo, pa imajo za pot več možnosti.

Slovenske železnice so danes sporočile, da bodo tako kot do Münchna tudi do Frankfurta organizirale poseben navijaški vlak, ki bo 1. julija peljal neposredno od Ljubljane do Frankfurta in nazaj. Vlak bo iz Ljubljane krenil predvidoma ob 4. uri zjutraj, na železniško postajo Frankfurt am Main Stadion, ki se nahaja v neposredni bližini nogometnega stadiona Frankfurt Arena, pa bo prispel predvidoma okoli 17. ure.

»Podroben vozni red še sledi po dokončni potrditvi od avstrijskih in nemških železnic,« so v izjavi zapisali pri Slovenskih železnicah. Vstop na vlak bo mogoč tudi na postajah Kranj, Lesce Bled in Jesenice.

Odhod izrednega navijaškega vlaka s postaje Frankfurt am Main Stadion nazaj proti Ljubljani načrtujejo ob 1. uri zjutraj. »Z operaterjem je dogovorjeno, da bo vlak odpeljal nekoliko pozneje, če se bodo igrali še podaljški ali izvajale enajstmetrovke,« so še zapisali. Na vlaku je na voljo 288 mest, prodaja vozovnic po enotni ceni 159 evrov pa že poteka.

Direktno povezavo s Frankfurtom ponuja ljubljansko letališče, in sicer z letalskim prevoznikom Lufthansa, ki dnevno leti na omenjeni relaciji.

Organiziran odhod pa so pripravile slovenske turistične agencije. Kot je razvidno s spletne strani Palme, povratni čarterski let Ljubljana-Frankfurt, kamor je vključen tudi transfer z letališča do stadiona, stane 499 evrov. Organizirali bodo tudi avtobus iz Ljubljane z vključeno nočitvijo v hotelu, kar stane 299 evrov na osebo.

Turistična agencija Kompas medtem navijačem ponuja čarterski let Ljubljana-Frankfurt in nočitev v hotelu z zajtrkom. Cena na osebo je 890 evrov. Ponujajo pa tudi dve možnosti odhoda z avtobusom prav tako z vključeno nočitvijo v hotelu. Ena možnost odhoda je iz Ljubljane oz. Kranja, druga pa iz Celja oz. Maribora, kar stane 349 evrov na osebo.

Vožnja z avtomobilom iz Ljubljane v Frankfurt sicer traja približno osem ur, če na cesti ni gneče.

Poseben sklop 6000 vstopnic za ponedeljkovo tekmo, namenjen slovenskim navijačem, bo šel preko Uefinega portala v prodajo v petek okoli 10. ure.