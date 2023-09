Na odbojkarskem EP v Rimu slovaška zastava namesto slovenske

Med sinočnjo polfinalno tekmo na evropskem odbojkarskem prvenstvu v Rimu, ki sta jo odigrali Slovenija in Poljska, so organizatorji namesto slovenske zastave napačno uporabili slovaško zastavo. Objavili so jo bodisi na LED panojih kot na LED kocki in tudi v uradnem biltenu tekmovanja, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije. Zato je na Evropsko odbojkarsko konfederacijo naslovila protestno pismo. »Ker to ni prvo takšno ravnanje organizatorjev največjih tekmovanj pod okriljem Evropske odbojkarske konfederacije, na OZS pričakujemo opravičilo organizatorjev, italijanske odbojkarske zveze in Evropske odbojkarske konfederacije,« so zapisali. Obenem od Evropske odbojkarske konfederacije zahtevajo, da poostri nadzor nad organizatorji tekmovanj, da se v prihodnje izogne tovrstnim situacijam, zaključujejo.