Na odstranitev Iva Daneua iz Tivolija sta se odzvala tudi Tanjević in Dončić

Številni nekdanji košarkarji in strokovnjaki so glasno obsodili odločitev sodnikov, ki so na včerajšnji tekmi finala lige Aba 2 med Ilirijo in Bosno zaradi domnevnih kritik sojenja iz dvorane odstranili košarkarsko legendo Iva Daneua. Ta je tekmo spremljal na sedežih ob robu igrišča. Odzivi se vrstijo tako v Sloveniji kot tudi drugod po regiji.

Med tistimi, ki so kritizirali odločitev sodnikov, je tudi legendarni košarkarski trener Bogdan Tanjević, ki je bil z Bosno evropski prvak. »To je več kot sramota. Ivo Daneu ima 87 let, je legenda in zelo kulturen človek. Te mladi sodniki, namesto, da bi bili počaščeni, da je velikan, kot je Ivo, prisoten na tekmi lige Aba 2, kažejo, koliko so mlade generacije daleč od nas, ki smo bili mladi davno nekoč,« je besede Tanjevića povzela spletna stran košarka.ba.

Legendarni trener, ki je z Bosno naslov osvojil leta 1979, pozneje pa je naslove osvajal tudi v Italiji, Franciji in Turčiji, zelo uspešen pa je bil tudi v selektorskih vlogah, je sodnike spomnil, da so iz dvorane napodili najboljšega igralca svetovnega prvenstva leta 1967 in kapetana jugoslovanske reprezentance. Ta je leta 1970 prav v dvorani, ki jo je moral zapustiti, na svetovnem prvenstvu osvojila prvo zlato kolajno za jugoslovansko košarko. »Če bi bil na njegovem mestu, bi prekinil tekmo in zaklenil dvorano. Rekel bi - jaz sem to legendarno halo naredil,« je bil ogorčen Tanjević, ki že več let živi v Trstu.