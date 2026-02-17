VREME
Torek, 17 februar 2026
Padriški predor proti Krasu bo odprt do konca tedna

Družba Anas kljub infrastrukturnim delom za zdaj dovoljuje prehod vozil

Spletno uredništvo |
Padriče |
17. feb. 2026 | 9:25
    Padriški predor je spet odprt, potem ko so ga 12. februarja zaprli zaradi vzdrževalnih del( Fotodamj@n )
Družba Anas je nekoliko nepričakovano in predčasno sprostila promet skozi padriški predor proti Krasu, kjer potekajo vzdrževalna dela na protipožarnem sistemu. Čeprav je bila zapora sprva predvidena do 26. marca, je predor prevozen že od danes. Informacijo je objavil profil tržaške lokalne policije Agente Gianna, ki je informacijo prejel od družbe Anas. Kot so za Primorski dnevnik sporočili iz družbe Anas, bo predor odprt do konca tega tedna. Delavci namreč ptavkar opravljajo taka dela, ki ne vplivajo na promet, zaradi česar so se odločili, da predor za zdaj odprejo za vozila. V prihodnje bodo morali po vsej verjetnosti padriški predor zopet zapreti, informacije o prihodnjizaporah naj bi bile znane jutri (v sredo).

