Na Pikelcu se obeta pravi spektakel

Opensko kotalkališče na Pikelcu bo od jutri (nedelja, 21. maja) pa vse do konca prihodnjega tedna epicenter umetnostnega kotalkanja. V organizaciji Športnega društva Polet bo na vrsti druga etapa svetovne serije Artistic International Series, ki ga je uvedla svetovna kotalkarska zveza World Skate. Prve etape v Paragvaju se je udeležila le peščica kotalkarjev, na Opčine pa je 25 reprezentanc iz vseh petih celin dospelo z najboljšimi kotalkarji. Nekdanji Pokal Sedmak Bressan se je v tej formuli prelevil v pravo svetovno prvenstvo oziroma še več, saj bodo na Pikelcu tekmovale tudi kategorije kadetov in jeunesse, ki svetovnega prvenstva nimajo. »Skupno bomo gostili več kot 500 tekmovalcev in trenerjev, če upoštevamo, da bo ob 356 kotalkarjih mladinskih in članski kategorij tekmovalo še okrog 100 v otroških kategorijah,« je pojasnil Mojmir Kokorovec, trener in organizator pri ŠDPolet. Skratka, na Pikelcu bo enkrat več tekmovalcev kot na katerikoli svetovnem prvenstvu, kakovost pa bo kot tam na vrhuncu.

Program se bo začel danes z uradnimi treningi, prva tekmovanja pa bodo stekla v nedeljo. V otroških kategorijah ne bo reprezentančnih ekip, a bodo tekmovali po klubih.

Od ponedeljka dalje pa vse do nedelje, 28. maja, bodo na sporedu tekmovanja ostalih kategorij. Kadeti, jeunesse, mladinci (juniores) in člani bodo tekmovali v kratkem in prostem programu, ob tem bodo stekla tudi tekmovanja v solo dance, športnih in plesnih parih. Celoten program je dosegljiv na spletni strani sedmakcup.it.

Protokol svetovnega pokala predvideva tudi uradno odprtje, ki bo na Piekelcu jutri ob 20.00, torej neposredno po koncu tekmovanja otroških kategorij. Pravi spektakel je zrežiral Mario Vitta iz tržaškega kluba Jolly. Nastopila bosta večkratna svetovna prvaka Tržačanka Silvia Stibilj in Luca Lucaroni (tudi prvi zmagovalec Hope Trophy), točko bo prikazala tudi poletovka Sani Gregori, več bo tudi nastopov kotalkarskih skupin deželnih klubov. Italijansko himno bo zapel Dennis Fantina, na pobudo ŠDPolet pa bodo pod reflektorji zapeli in zaplesali člani folklorne skupine Stu ledi, prisotne pa bodo tudi narodne noše.

Za devetdnevno dogajanje bo skrbelo več kot 100 prostovoljcev, med njimi so odborniki, starši, prijatelji društva in člani drugih slovenskih klubov.