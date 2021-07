Na Primorskem se na 100.000 prebivalcev dobijo vsaj trije olimpijci

Ni le Slovenija športni fenomen, tudi Primorska ima svojevrstni primat. Na olimpijskih igrah v Tokiu bo nastopilo skupno 54 slovenskih športnikov – favorite za kolajne predstavljamo v spodnjih okvirih –, med njimi pa je kar deset Primorcev. To pomeni, da so na Primorskem – kjer smo upoštevali tri statistične regije, Goriško, Obalno-kraško in Primorsko-notranjsko vsakih 100.000 prebivalcev vsaj trije olimpijci. V treh statističnih regijah živi po podatkih Statističnega urada RS 286.439 prebivalcev, skratka nekaj več kot v celi tržaški pokrajini (229.470) ali več kot polovica manj kot na Videmskem (523.416). V povprečju je Primorska bolj rodovitna od Furlanije Julijske krajine (17 potnikov med skoraj 1,2 milijoni prebivalcev), pa tudi od Rima: v obeh primerih se na 100.000 prebivalcev dobi »le« enega olimpijca.

V Tokiu bodo Primorsko zastopali trije košarkarji, Aleksej Nikolić (Postojna), Luka Rupnik (Idrija) in Gregor Hrovat (Koper), jadralki Tina Mrak (Portorož) in Veronika Macarol (Koper), kolesar Jan Tratnik (Idrija), kajakašici na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman (Koper), kanuistka Alja Kozorog (Idrija pri Bači) in namiznoteniški igralec Bojan Tokić (Nova Gorica).

Primorsko bodo zastopali seveda tudi športniki na paralimpijskih igrah, ki se bodo začele 24. avgusta. Med potniki bo tudi parakolesar Anej Doplihar iz Dornberka v Vipavski dolini, njegov trener pa je Goričan Luka Kovic.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku