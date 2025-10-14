Na SP Sedmak z bronom U24, Germani na 6. mestu

V nedeljo niso bili čisto vsi jadralci na Barcolani, saj so se nekateri mudili na drugih regatah. V Cagliariju se je na primer zaključilo svetovno prvenstvo v olimpijskih razredih, na katerem sta tekmovali tudi članici Sirene Jana Germani in Caterina Sedmak.

Caterina Sedmak se je v razredu nacra 17 s sojadralcem Federicom Figlia di Granara uvrstila na 12. mesto v absolutni konkurenci, med posadkami U24 pa sta osvojila bronasto kolajno. Jana Germani, ki je tudi članica športne ekipe vojaške mornarice, pa je s sojadralko Bianco Caruso v razredu 49er FX osvojila šesto mesto.

»Takega uspeha nismo pričakovali, ciljali smo le na uvrstitev v zlato skupino. Sicer smo že po prvem dnevu, ko sva bila skupno 5., videli, da lahko mogoče doseževa še kaj več,« veselja danes ni skrivala Sedmak.

»Vedno pričakujem nekaj več, a moram reči, da je tudi ta rezultat dober, glede na to, da z Bianco jadrava skupaj šele eno leto,« pa je pojasnila Jana Germani po 6. mestu v razredu 49er FX.

Na svetovnem prvenstvu so prvič tekmovali z novim formatom.